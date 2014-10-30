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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 30日 星期四 14:42 BJT

巨人3-2险胜皇家 五年第三次荣膺世界大赛锦标

旧金山巨人周三3-2击败堪萨斯城皇家，在七战四胜制世界大赛中4-3险胜，五年来第三次加冕MLB世界大赛冠军。摩斯为巨人敲进两分打点，王牌投手邦加纳此役从牛棚出发枪头五局未失一分，赢下世界大赛中的个人第三次胜投，他赛后也当选世界大赛MVP。路透
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