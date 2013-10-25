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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 25日 星期五 17:01 BJT

世界大赛红雀扳回一城

圣路易红雀周四抓住波士顿红袜的守备漏洞，客场4-2取得胜利，两队在世界大赛七战四胜制系列赛中战成1-1平。红雀在首战中三次失误，最终1-8惨败给红袜。红雀先发投手瓦察主投六局摘下胜投，其季后赛战绩升至4胜0负。路透
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