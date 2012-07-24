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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 24日 星期二 11:44 BJT

铃木一朗转会纽约洋基

美职棒大联盟纽约洋基与西雅图水手达成交易，曾10度入选全明星阵容的外野手铃木一朗将加盟洋基。现年38岁的铃木一朗2001年登陆大联盟，获得当年美联最佳新人和最有价值球员，他在大联盟10年场均0.322打击率、贡献633分打点以及99支全垒打。

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