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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 14日 星期五 11:49 BJT

纽约洋基胜红袜 追平金莺并列美联东区第一

周四纽约洋基2-0击败波士顿红袜，战绩再度追平巴尔的摩金莺，在美联东区并列第一，金莺同日凭借马卡多在14局下的再见安打，3-2击败坦帕湾光芒。底特律老虎与芝加哥白袜之间的美联中区榜首争夺战由於於芝加哥大雨而延期。

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