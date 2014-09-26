基特上演洋基球场告别赛

美职棒纽约洋基的球迷们周四向“队长”杰特深情告别，而杰特也以九局下的再见安打帮助洋基6-5击败金莺，在洋基球场完美谢幕。全场球迷一直高唱“Der-ek Je-ter”，让为洋基效力20年的老将杰特几乎落泪，他在洋基球场的第1391场比赛成为在这一球场的绝唱。队友们聚在二垒边与杰特相拥，他在与每个人拥抱后走回球员席。路透