洋基救援投手里维拉退役

令人动容的告别时刻最终到来：纽约洋基老牌救援投手里维拉周四在洋基球场进行了个人职业生涯最后一场比赛。这位棒坛最伟大的终结投手赛后在投手丘落下泪水、无助的抽泣，他的队友们和主帅吉拉尔迪也都动容，先是在场上，随后在球员席纷纷与他拥抱。挤满看台的洋基忠实球迷们也纷纷落泪，他们全体起立，高呼他的昵称“Mo”，数万相机闪光灯亮起。路透