洋基救援投手里维拉退役

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
令人动容的告别时刻最终到来：纽约洋基老牌救援投手里维拉周四在洋基球场进行了个人职业生涯最后一场比赛。这位棒坛最伟大的终结投手赛后在投手丘落下泪水、无助的抽泣，他的队友们和主帅吉拉尔迪也都动容，先是在场上，随后在球员席纷纷与他拥抱。挤满看台的洋基忠实球迷们也纷纷落泪，他们全体起立，高呼他的昵称“Mo”，数万相机闪光灯亮起。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透