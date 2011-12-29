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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 29日 星期四 11:07 BJT

洋基球星A-Rod成功接受治疗

美国职棒大联盟周三宣布，纽约洋基球星亚历克斯·罗德里格斯(A-Rod)本月在德国成功接受右膝与左肩试验性治疗後恢复到"100%"。此前在洛杉矶湖人球星科比建议下，洋基批准A-Rod进行Orthokine疗法，该疗法通过手臂静脉提取血液，利用离心机分离出保护性血蛋白。路透

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