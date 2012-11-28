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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 28日 星期三 15:20 BJT

朗格瑞亚与光芒续约六年价值1亿美元

MLB坦帕湾光芒周一与全明星三垒手伊万朗格瑞亚续约六年。朗格瑞亚与光芒目前至2016年的合约条件不变，另外以1亿美元报酬续约六年。朗格瑞亚上赛季因脚筋伤势仅为光芒出赛74场，贡献.289打击率、17支全垒打与55分打点。路透

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