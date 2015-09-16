版本:
中国
国际财经 | 2015年 9月 16日 星期三 09:34 BJT

全球银行百强提前达到多数新资本和流动性规定标准

路透伦敦9月15日 - 巴塞尔银行监管委员会周二称，世界银行百强全部达到金融危机期间达成一致的更严格资本要求，更接近遵守新的流动性规定。

该委员会称，巴塞尔III资本新规若去年12月就全面生效，那么所有大银行都已达到了最低要求。

新规定将在2019年全面实施，不过监管和市场压力促使银行提前达标，以消除对其财务体质的疑虑。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐