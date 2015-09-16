全球银行百强提前达到多数新资本和流动性规定标准

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦9月15日 - 巴塞尔银行监管委员会周二称，世界银行百强全部达到金融危机期间达成一致的更严格资本要求，更接近遵守新的流动性规定。
该委员会称，巴塞尔III资本新规若去年12月就全面生效，那么所有大银行都已达到了最低要求。
新规定将在2019年全面实施，不过监管和市场压力促使银行提前达标，以消除对其财务体质的疑虑。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张若琪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。