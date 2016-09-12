焦点：巴塞尔协议有关银行业资本规定的改革朝着正确方向迈进--GHOS

图为美元、英镑、欧元和瑞郎等币种。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦9月11日 - 央行总裁和监管机构主管集团(Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision，GHOS)周日表示，针对银行业应该如何计算自身保持偿债能力而需要的资本规模，监管部门在这方面的改革在朝正确方向迈进。

银行业者一直强烈批评这些改革举措，称这会导致资本要求大幅提高，而这样的结果是各国央行表示应该加以避免。

GHOS周日称，后金融危机时期银行业资本改革余下的工作正朝着正确方向迈进，焦点应该放在避免资本要求大幅提高上面。

巴塞尔银行监管委员会正在完善相关规定，明确银行业者到底需要持有多少资本以抵御冲击，而无需纳税人像2007-09年金融危机时那样出手相助。

委员会面临来自银行界和一些政府的强大阻力，尤其是在欧洲。

GHOS周日召开会议，审查巴塞尔III协议改革措施迄今已来的完成情况。GHOS成员包括美国联邦储备理事会(美联储)、英国央行和欧洲央行。

“GHOS支持巴塞尔委员会改革的大方向，”其在声明中称。

“GHOS讨论了对巴塞尔委员会当前行动累积效果的评估，并且根据评估结果，重申委员会应当侧重于不要大幅提高整体资本要求。”

银行业将余下的改革称作巴塞尔IV协议，所指的是资本要求方面的改革措施。银行业称这样的调整会加大他们对经济部门的放贷难度。

最后的改革涵盖信贷和运营规则的资本要求，及对评估资产风险性的更严格标准。

它们亦包括，无论银行本身模型需求的数额，资本要求都不得低于某个新订“底部”。

特别是欧洲的银行业者表示，这对其帐目中的多数低风险贷款部位不公平，且太过强调资产的数额而非其风险性。

本月稍早欧盟呼吁巴塞尔委员会，确保资本要求“在全球任何主要区域都不会明显增加”。

日本等巴塞尔成员曾说，模型的优点应予保留；而美联储等其他成员对资本计算模型则较为质疑。

GHOS周日的声明不但强化了今年初一项类似声明，也将成为巴塞尔银行监管委员会的主要支柱。不过，从部份委员会成员有一些疑虑来看，银行业认为最终规定出台时可能会打些折扣。

“完成委员会的危机后改革，将是完成巴塞尔III的最后一步，并且有助于恢复对银行业风险加权资本比率的信心，”身兼欧洲央行总裁及GHOS主席的德拉吉说。

巴塞尔银行监管委员会主席英韦斯说：“在过去数月中，委员会对于在年底前完成后危机改革已有长足进展。”

巴塞尔III规定到2019年时必须全面符合资本及流动性标准，而全球大多数银行业者已经达标甚至超过标准。(完)