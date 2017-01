焦点：巴塞尔协议有关银行业资本规定的改革朝着正确方向迈进--GHOS

路透伦敦9月11日 - 央行总裁和监管机构主管集团(Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision,GHOS)周日表示,针对银行业应该如何计算自身保持偿债能力而需要的资本规模,监管部门在这方面的改革在朝正确方向迈进。