资本新规将令德银等数家大型欧洲银行受到重大冲击--消息

路透法兰克福11月2日 - 数名熟悉情况的消息人士告诉路透，未来几年实行新的银行业规定后，欧洲有十几家大型银行将面临更高的资本要求，德意志银行(DBKGn.DE)就是其中之一。

巴塞尔银行监管委员会已作出了评估。该委员会正在商讨更严格的银行资本规定，以避免金融危机重现，新规将于1月敲定，在2019年开始生效实施。

这或给德意志银行带来进一步挑战。美国当局要求该行支付至多140亿美元罚金，因该行不当出售美国抵押贷款支持证券。

三名熟悉此事的消息人士告诉路透，对于大型银行而言，新规将更加严格，要求银行对房贷等资产风险的评估制定新的标准，实际上相当于提高了资本门槛。

消息人士还称，巴塞尔银行监管委员会认为严格的规定将对德意志银行和其它银行的资产负债表造成更严重的影响。消息人士未指明其它银行。

“对于少数大型银行，(资本要求)将有大幅提高，”一位要求匿名的消息人士说道。

德意志银行及巴塞尔银行监管委员会都拒绝置评。(完)