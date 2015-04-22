全球金融：巴塞尔银行监管委员会取消部分资本规定裁量权

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
解决风险权重差别的问题是巴塞尔委员会的首要任务。该委员会还在考虑设置资本下限；即无论银行模型显示所需资本金是多少，其资本水平都不得低于这个下限。
英国、瑞士和美国等国的监管部门更加注重要求银行遵守杠杆率要求，即银行资本与非风险加权资产总额的比率，从而让银行更难压低必要的资本水平。
只有最大型的银行按照自己的模型计算资本水平，大部分银行采用Basel设置的所谓标准化的统一规则。
巴塞尔还建议，要求大型银行将持有资本的规模，与标准方法要求规模更紧密的联系起来。(完) (编译 张明钧/戴素萍/王丽鑫；审校 孙茉莉/王颖)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。