全球金融：巴塞尔银行监管委员会取消部分资本规定裁量权

解决风险权重差别的问题是巴塞尔委员会的首要任务。该委员会还在考虑设置资本下限；即无论银行模型显示所需资本金是多少，其资本水平都不得低于这个下限。

英国、瑞士和美国等国的监管部门更加注重要求银行遵守杠杆率要求，即银行资本与非风险加权资产总额的比率，从而让银行更难压低必要的资本水平。

只有最大型的银行按照自己的模型计算资本水平，大部分银行采用Basel设置的所谓标准化的统一规则。