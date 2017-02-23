特朗普不确定性虽在 各成员仍力促“巴塞尔IV条款”尽快达成

路透巴黎2月22日 - 巴塞尔银行监管委员会成员希望尽早就全球资本规定最后一部分达成协议，也有说法称作“巴塞尔IV条款”，尽管美国总统特朗普承诺将检视银行业监管规定。

“所有成员都有意促成协议达成，”该委员会秘书长William Coen周三告诉法国参议院，不过他不愿给出一个截止日期。

八年来，全球央行及监督机构致力于制定旨在防止2007-2009年金融危机重演的监管措施。

但特朗普下令检视危机后采用的主要银行业规定，引发欧洲及其它地区对美国同意巴塞尔协议这最后一部分感到怀疑。

“特朗普总统在2月3日签署了一份行政命令，呼吁美国监管机构在国际舞台上充分参与，我认为这是非常令人鼓舞的迹象，”Coen称。

“这说明美国并没有脱离全球标准设定”。

不过两名接近谈判的消息人士本月告诉路透，在特朗普政府任命美国联邦储备委员会(美联储/FED)负责金融业监管的新理事之前，任何协议都难以获批。

来自近30个国家/地区的巴塞尔银行监管委员会成员将于3月1-2日会晤。(完)