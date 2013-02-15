欧美达成协议尽快落实银行业资本充足率规定

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透伦敦2月14日 - 欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔在与美国会议后表示,欧盟和美国周四达成协议,将尽快落实银行业全球新巴塞尔III资本充足率规定.
巴尼尔周四称,他和美国联邦储备委员会(美联储,FED)委员塔鲁洛"同意,必须尽快有效落实新监管框架."
欧盟预计明年1月正式实施巴塞尔新规,较原先迟了一年;但尽管日期延后,欧盟和美国最大型银行都已符合甚至超过新的资本要求规定.新资本要求要到2019年才会全面执行.
另外,塔鲁洛周四告诉美国议员,他希望那些规则在春天完备.
一位欧盟官员称,欧盟27国代表周四也开会支持银行家奖金上限的提案,即奖金不得超过固定薪资,所谓1比1比率原则.不过,如果获得简单多数股东同意,则奖金可能加倍,不过必须至少有相当三分之二股权的股东代表参加会议才行.(完)
(编译 张若琪; 审校 王冠中)
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