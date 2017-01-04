资本要求分歧致巴塞尔委员会推迟批准银行业新规

路透法兰克福1月3日 - 由于在银行必须持有的最低资本数量上未能达成一致意见，全球银行业监管人士周二推迟批准旨在避免金融危机再度上演的规定。

近30个国家的央行总裁和监管负责人原定于1月8日举行会议审批新规。新规将确定银行针对贷款和其他资产必须拨备的资本额度。

情况表明巴塞尔协议III的改革是具有争议的，欧洲监管人士担心提高资本要求会制约银行放贷，而银行贷款是该地区企业融资的主要来源。

挑起此番改革大梁的巴塞尔委员会周二表示，在其提议提交给央行总裁和监察负责人小组(Governors and Heads of Supervision, GHOS)审批之前，还需要做更多工作。

接近此事的消息人士告诉路透，关键在于一家银行需要持有的资本下限是多少，不管这家银行自己的模型认为是多少。

巴塞尔委员会称，“一些工作需要更多时间才能定下来...”

“原本计划1月初召开GHOS的会议因此推迟。委员会料于近期完成该项工作。”

再度举行会议的时间为3月1-2日。(完)