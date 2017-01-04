资本要求分歧致巴塞尔委员会推迟批准银行业新规

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透法兰克福1月3日 - 由于在银行必须持有的最低资本数量上未能达成一致意见，全球银行业监管人士周二推迟批准旨在避免金融危机再度上演的规定。
近30个国家的央行总裁和监管负责人原定于1月8日举行会议审批新规。新规将确定银行针对贷款和其他资产必须拨备的资本额度。
情况表明巴塞尔协议III的改革是具有争议的，欧洲监管人士担心提高资本要求会制约银行放贷，而银行贷款是该地区企业融资的主要来源。
挑起此番改革大梁的巴塞尔委员会周二表示，在其提议提交给央行总裁和监察负责人小组(Governors and Heads of Supervision, GHOS)审批之前，还需要做更多工作。
接近此事的消息人士告诉路透，关键在于一家银行需要持有的资本下限是多少，不管这家银行自己的模型认为是多少。
巴塞尔委员会称，“一些工作需要更多时间才能定下来...”
“原本计划1月初召开GHOS的会议因此推迟。委员会料于近期完成该项工作。”
再度举行会议的时间为3月1-2日。(完)
(编译 孙国玉；审校 高琦)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”