彩色钻石正成为投资者新宠

路透瑞士巴塞尔3月9日电(记者 Antonella Ciancio/ Nathalie Olof-Ors)---根据交易员和业内人士的说法，彩色钻石正成为世界各国投资者的新宠。

斯卡瑟利钻石公司(Scarselli Diamonds)的负责人布鲁诺·斯卡瑟利(Bruno Scarselli)表示，天然彩色钻石只占全球钻石产量的1%，因此具有“毋庸置疑的价值”。

斯卡瑟利在巴塞尔世界钟表珠宝展上对路透表示：“对金色钻石的需求量特别大，还有蓝钻和粉钻。”

“全球的钻石不足以满足十分之一的富豪新贵的需求，而中国每个月都会有富豪新贵诞生。”

斯卡瑟利表示，他预计钻石业还将益发吸引金融机构的目光。传统上，钻石业一直处於家族经营的范畴。

“这与货币贬值、政府债券风险和财富流失等因素有关。”

行业发言人表示，投资者青睐彩色钻石是因为它们在自然界中比白钻更难找到。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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