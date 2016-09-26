巴斯夫将持续投资亚洲 但脚步放慢

路透伦敦9月23日 - 德国化学产品大厂巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)将持续投资亚洲，但将放慢脚步，因其认为亚洲近期虽放缓，但长期成长前景仍远高于全球的均值。

“巴斯夫在2016年和2020年之间计划投资约35亿欧元(39亿美元)，投资重点将放在巴斯夫在技术上领先、享有竞争优势及料将有强劲市场增长的领域，”巴斯夫在周五的声明稿中表示。

平均每年投资7亿欧元，少于巴斯夫网站上公布的2012-2015年期间每年投资7.5亿欧元。

“我们到处都有竞争对手，而且一直腹背受敌。我们对此感到担心吗？并没有，”负责亚洲业务的执行董事Sanjeev Gandhi在伦敦对记者表示。

他并称，巴斯夫必须对投资领域精挑细选，并且将考虑在市场地位较弱的领域寻求合作伙伴。

该公司警告称，亚洲地区的增长近来已放缓。

“中国增长速度不及我们的预期。亚洲成熟的市场增长偏低。印度和东南亚稍为回升。一些大宗商品线产能过剩造成业务环境有所改变，”该公司在声明稿中表示。(完)