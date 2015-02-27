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市场报道 | 2015年 2月 27日 星期五 14:44 BJT

欧股业绩：巴斯夫第四季营业利润好于预期，因农药、石化业务表现出色

路透德国路德维希港2月27日 - 德国化工产品生产商巴斯夫 周五公布的第四季营业利润增长2.8%，好于预期，因农药和基础石化业务表现强劲，抵消了原油价格下跌对其石油和天然气业务的冲击。按营收计算，巴斯夫是全球最大的化工产品生产商。

巴斯夫公布，第四季息税前利润(EBIT)，经一次性项目调整后微升至14.6亿欧元(16.4亿美元)，高于路透访问的分析师平均预估的13.4亿欧元。

巴斯夫预测，2015年经调整后的EBIT料持平，因为存在很大不确定性，油价下跌冲击其Wintershall石油和天然气业务，以及工厂扩产成本等因素。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)
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