欧股业绩：巴斯夫第一季营业利润略好于预期，今年利润料呈停滞

路透法兰克福4月30日 - 德国化学产品公司巴斯夫(BASF) 周四公布的第一季营业利润下滑2%，但略好于预期，因为欧元疲软抵消了工业化学品销售下滑和激励员工支出的影响。

巴斯夫称，第一季调整一次性项目之后的息税前利润(EBIT)下滑至20.7亿欧元(23亿美元)，高于路透调查访问的分析师预测的20亿欧元。

当季净利下滑20%至11.7亿欧元，不及平均预估的12.7亿欧元。

巴斯夫称，预期今年营收会略微增长，但营业利润料将停滞。该公司的产品包括汽车涂料，泡沫化学品，催化转换器和矿业化工产品。

由于油价下跌，该公司Wintershall石油和天然气事业获利大量下滑，但被基础石化和作物保护等业务的获利抵消。(完)