欧股业绩：巴斯夫第一季营业利润略好于预期，今年利润料呈停滞

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透法兰克福4月30日 - 德国化学产品公司巴斯夫(BASF) 周四公布的第一季营业利润下滑2%，但略好于预期，因为欧元疲软抵消了工业化学品销售下滑和激励员工支出的影响。
巴斯夫称，第一季调整一次性项目之后的息税前利润(EBIT)下滑至20.7亿欧元(23亿美元)，高于路透调查访问的分析师预测的20亿欧元。
当季净利下滑20%至11.7亿欧元，不及平均预估的12.7亿欧元。
巴斯夫称，预期今年营收会略微增长，但营业利润料将停滞。该公司的产品包括汽车涂料，泡沫化学品，催化转换器和矿业化工产品。
由于油价下跌，该公司Wintershall石油和天然气事业获利大量下滑，但被基础石化和作物保护等业务的获利抵消。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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