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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 16:01 BJT

企业结盟：德商巴斯夫与中石化洽商扩张南京合资公司并新建一家工厂

路透法兰克福5月29日 - 德商巴斯夫(BASF) 称其正在与中国合作伙伴中石化洽商，扩张双方在南京的合资公司。

巴斯夫周三在一份声明中说，双方考虑扩张位于南京的合资企业扬子石化—巴斯夫有限责任公司一个环氧乙烷设施的规模，并新建一家生产新戊二醇的工厂。

巴斯夫未公布财务条款。(完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)

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