独家：德商巴斯夫正考虑竞购先正达之可能性--消息人士

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透6月3日 - 知情人士周三称，德商巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)正在考虑可能向瑞士同业先正达(Syngenta) SYNN.VX发出并购要约。先正达已从孟山都(Monsanto)(MON.N)收到450亿美元的收购要约。
消息人士表示，巴斯夫正与投行人士讨论对先正达出价的可能性，不过尚未作出决定，竞购也可能不会付诸行动。消息人士要求不具名，因上述商议为保密进行。
另一消息人士称，目前先正达以反垄断障碍为由拒绝孟山都的提议，不过双方代表律师上周在纽约会面，讨论能否克服监管障碍。巴斯夫竞购先正达也可能面临严重反垄断问题。
巴斯夫、先正达和孟山皆拒绝评论。
巴斯夫是以销售计全球最大的化工集团，公司同时研发改良作物诸如抗旱等特性，但需仰赖合作伙伴方能向市场提供种子成品，而最大的伙伴就是孟山都。
巴斯夫的农作物化工部门2014年营收为54亿欧元，约占全球农作物化学市场的11%，仅次于先正达和德商拜耳(Bayer) (BAYGn.DE)而位居第三。若与先正达联手，料将引发规模可观的反垄断相关资产出售。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦/龚芳)
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