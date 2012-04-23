巴曙松：中国经济有望二三季度触底

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京4月23日电---中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松称,中国经济今年上半年将惯性回落,触底时间或在二三季度,随後将有一个温和回升的过程.预计全年国内生产总值(GDP)增速有望维持在8%-8.5%之间.
中国证券报周一援引他表示,中国经济处於刺激政策"成本消化期",经济增速自2010年一季度起逐季下降.当前处於探底过程,而且底部临近,硬着陆风险基本消除.未来随着货币信贷增长,资金面好转,新项目增加,投资增速有望触底回升.
"通胀压力明显降低,物价水平将在上半年呈现平稳回落."巴曙松指出,1月CPI(居民消费价格指数)同比增速为近期高点,预计二季度CPI增速将明显下滑,全年维持在3.5%左右.随着通胀压力的释放,公共产品可能迎来价格改革的较好时期,水、电等领域可能陆续推出提价措施.
中国一季度GDP同比增速8.1%,创近三年来新低;3月CPI同比上涨3.6%,高於市场预期.中国政府年初制定的今年经济增速目标为7.5%,物价上涨目标为4%左右.
"低迷的新开工和销售数据显示,房地产投资明显放缓."巴曙松并表示,在楼市调控基调持续的背景下,房地产将成为继续拖累投资增长的影响因素之一,预计未来房地产投资还将回落一段时间,二三季度可能是一线城市房地产市场调整的关键时间窗口.
国家统计局上周三公布,3月70个大中城市新建商品住宅销价同比下降的城市增至38个,为自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来,下降城市个数最多的月份.中国房地产市场调控成效进一步显现.(完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
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