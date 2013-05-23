巴曙松：今年下半年或最迟明年贷款利率下限或取消

路透上海5月23日 - 推进利率市场化是中国改革的必然方向。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示，今年下半年或最迟明年贷款利率下限或取消。

“当期金融改革的总体思路应当是围绕服务经济转型升级和全要素生产率提升来展开，“证券时报周四报导援引巴曙松在上海一论坛上的讲话称。

中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉日前也曾建议取消贷款利率浮动下限，将贷款风险定价自主权交给银行。

考虑到新一轮金融改革以提高金融资源配置效率与金融服务实体经济的功能为重点，巴曙松建议可以从七个方面为主要突破口：一是稳步推进利率和汇率市场化；二是推动资本项目可兑换进程，循序渐进推进人民币国际化。

此外，还包括完善金融市场体系、建立支持城镇化发展的金融体系、改善金融机构股权结构，完善公司治理，以及构建中央与地方分层有序的金融管理体系和完善金融宏观审慎监管制度框架等。

中国人民银行去年6月在宣布下调存贷款基准利率同时，决定将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍，将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍。这标志着中国利率市场化改革迈出了实质性一步。之后在当年7月又将贷款利率浮动区间下限进一步调整为基准利率的0.7倍。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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