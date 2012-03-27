巴曙松：利率市场化可选中小银行试点

路透北京3月27日电--中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松日前撰文称,可选择风险控制能力较强、定价水平较高的中小银行作为利率市场化推进的试点,并采取逐步放宽利率浮动区间的方式进行.

周二刊登在《中国经济时报》的文章称,上述方式能使中小银行提前适应利率市场化过程中的风险和压力,有助於总体风险的控制.

"从目前国内推进利率市场化的进程来看,很可能将考虑采取选择若干家银行作为试点的办法,在试点机构运行一段时间後观察效果、进行总结和评估之後再进行大范围推进."巴曙松认为,虽然试点可能会带来马太效应,或有失公平,但仍不失为一种较好的摸着石头过河的改革之路.

他亦表示,存贷款利率市场化可以采取逐步放宽浮动区间的方式进行,最後达到完全的市场化.采取放宽浮动区间的方式,一方面可以扩大银行业金融机构的自主定价权;另一方面也可以防止因非理性竞争造成利率大幅波动带来的风险.

"具体来讲,贷款利率方面,可将贷款利率下限由现行的贷款基准利率0.9倍放宽至0.8倍.另外,还可以通过合并贷款利率档次,逐步放松对贷款利率的管制."巴曙松建言道.

同时,还可在贷款市场利率市场化中遵循先小额後大额的顺序.先控制大额贷款利率,放开小额贷款利率,则可以在保护国有企业的同时,打击农村高利贷,提高银行和信用社利润,消化不良资产,推进利率市场化改革.

在存款利率市场化方面,同样可采用放宽浮动区间的设计.首先可以给予大额、长期的存款更大的浮动范围,而对於短期的活期存款可以相对保守一些,以防止银行短期出现流动性问题.观察效果,如无不妥,则可逐渐将可自由制定利率的存款金额减小、期限放短,待条件成熟以後,再完全放开.

中国央行行长周小川日前撰文称,目前中国进一步推进利率市场化的条件基本具备,下一步加快建立存款保险制度,择机出台并组织实施.

**核心在於金融创新**

巴曙松认为,存款利率市场化可通过找到一个市场利率和管制利率的模糊地带作为切入点,实现并轨进程中的缓冲.

"在中国实现存款市场化,其核心还是在於金融创新,通过创新出新的金融产品对现有的存款和贷款形成替代和挤压,实现从市场利率和管制利率的双轨向市场利率单轨的平稳过渡."他称.

他并表示,利率市场化的试点银行业机构应满足各项监管要求,并具有完善的公司治理架构和较强的风险控制能力,还应具有较强的自主定价能力.

"目前,我国中小银行在国内市场份额较少,而且大多是区域性银行,由於规模小、业务相对灵活,面对瞬息万变的市场能够做到'船小好调头'."巴曙松称.

因坐享"高利差"之嫌,中国银行业远超行业平均利润增长水平的丰厚盈利,近期被推上了风口浪尖.而争论背後的焦点,都指向中国滞後于市场的金融改革步伐.包括推进利率市场化、建立存款保险、完善民间金融等诸多诉求,的确已到了不改不行的时刻.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进

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