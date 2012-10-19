斯特恩赞赏麦蒂加盟CBA

NBA得分王特雷西·麦克格雷迪加盟CBA青岛队的决定引来多方赞赏和祝福。前火箭队队友巴蒂尔表示这是一个很好的选择；NBA主席大卫·斯特恩表示，加盟青岛对麦蒂和CBA来讲都是很棒的事情。但他同时寄语球迷不要一开始就对麦蒂期望过高，因CBA的整体水平和竞争力在不断提高。路透