姚明呼吁中国增加校园体育投资

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透8月28日电---前美国NBA全明星球员姚明呼吁中国教育部门增加基层学校体育投资，称中国需要为此做大量工作，以防止学校体育陷入更加落後的状况。
“我国学校体育发展现在已经停滞，”姚明向中国日报表示，“我们应该重新开始，不能仅满足于保持（学生）身体健康的功能。”
姚基金启动的全新公益项目“2012姚基金希望小学篮球季”日前落幕，他自己在推动校园体育建设方面付出了很多努力。
根据中国日报，上述姚基金项目惠及全国17个城市45所希望学校的约2.7万名学生，涵盖体育设施和篮球教练。
姚明表示，“中国学校体育活动发展水平仍很低，在校园生活中，体育的重要性仍大大落後于文化课学习。”
“校园体育应该发挥比现在更大的作用，学生参加体育活动能够变得更自信、更快乐。”
中国学生背负着高考的压力，多数高中在高考前都放弃体育课。（完）
编译：王凤昌 发稿:王燕焜
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