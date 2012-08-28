姚明呼吁中国增加校园体育投资

路透8月28日电---前美国NBA全明星球员姚明呼吁中国教育部门增加基层学校体育投资，称中国需要为此做大量工作，以防止学校体育陷入更加落後的状况。

“我国学校体育发展现在已经停滞，”姚明向中国日报表示，“我们应该重新开始，不能仅满足于保持（学生）身体健康的功能。”

姚基金启动的全新公益项目“2012姚基金希望小学篮球季”日前落幕，他自己在推动校园体育建设方面付出了很多努力。

根据中国日报，上述姚基金项目惠及全国17个城市45所希望学校的约2.7万名学生，涵盖体育设施和篮球教练。

姚明表示，“中国学校体育活动发展水平仍很低，在校园生活中，体育的重要性仍大大落後于文化课学习。”

“校园体育应该发挥比现在更大的作用，学生参加体育活动能够变得更自信、更快乐。”

中国学生背负着高考的压力，多数高中在高考前都放弃体育课。（完）

编译：王凤昌 发稿:王燕焜

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