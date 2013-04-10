NCAA路大夺冠 赛后超30人被捕

周一美国NCAA男篮锦标赛总决赛路易斯维尔大学在上半场落后12分的情况下，以82-76逆转击败密歇根大学，第三次夺得NCAA冠军。路大此前的两次夺冠分别在1980年与1986年。路易斯维尔警方周二称，周一晚间夺冠后的庆祝活动中超过30人被捕，一名警察头部遭啤酒瓶砸伤。路透