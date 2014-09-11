版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2014年 9月 11日 星期四 14:19 BJT

男篮世锦赛西班牙爆冷不敌法国

男篮世锦赛周三大爆冷门，法国65-52击败西班牙，塞尔维亚则以84-56痛击巴西，两支胜队将在半决赛捉对厮杀。另一场半决赛则在卫冕冠军美国队与立陶宛之间上演。东道主西班牙队原本被寄予厚望杀入决赛，但面对缺少包括帕克在内的多位顶尖球员的法国队却败下阵来。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐