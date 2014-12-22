《HOME专栏》2014年基本金属跌宕起伏意外纷出

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home
路透伦敦12月19日 - 今年留下了许多关于市场可以如何矛盾以及何等困难的回忆。
原本预期今年的特点会是伦敦金属交易所(LME)基本金属的供应出现分化，但是却以所有金属受需求担忧增强拖累，一同下跌收场。
内忧外患颇多。从油价崩跌到欧洲经济陷入泥潭，直至仍在上演的俄罗斯危机。
但是对于基本金属而言，全年贯穿的忧虑是中国经济放缓，这对需求增长构成拖累且没有任何即将结束的迹象。
并不是说市场没有提供投资资金追逐的供应题材，而是这些题材或是预期外的，或是演变成与预期不符。
实际上在LME的核心基本金属中，仅有铜的表现符合预期，锌也勉强算是，但即使这样说也是有颇多不当的。
而许多投资资金和银行离开这一领域也就不足为奇了。
即便是大宗商品投资的先行者Hermes投资管理公司，在发现“获得持续的超额回报越来越难”后，也认输放弃了。
而看看今年一些基本金属的走势，谁又会有异议呢？
基本金属价格表现图表，请点击：link.reuters.com/pex63w
**意外！意外！**
镍有望成为今年表现最好的一个，截止周五早间较1月初时上涨了12%。
不过当初很少有分析师能预计到其前景。1月路透调查中分析师预估中值显示，镍2014年全年将会小幅下滑。
但印尼政府突然一纸令下，情况全都改变了。印尼颁布了承诺已久、但基本还是令人意外的镍矿石出口禁令，切断了中国含镍生铁(NPI)冶炼商的一个主要原材料供给来源。
镍由此开始了蔚为壮观的涨势，在5月达到高潮，当时价格涨幅接近50%。
分析师纷纷你争我赶地上调愈发看涨的价格预估，热钱也涌入该市场，尤其是期权市场，看涨押注节节攀升。
让人始料未及的是菲律宾对镍矿石供给的取代程度。菲律宾矿石虽不如印尼镍矿品质优良，不过中国NPI生产商将其同印尼库存相混合，勉力维持生产。人们纷纷传闻会有大量NPI产能关停的情况并没有发生。
不过真正扼杀镍涨势的则是另一个意外--5月底爆发的青岛港金属骗贷丑闻。
结果导致大量镍库存由中国港口保税仓库移至亚洲其他地区的LME系统避险，致使可见库存达到前所未有的水准，粉碎了多头的盛景。
此前笔者曾撰文“镍期权市场火爆展现多头雄心壮志”，内文对12月买权执行价一路涨至每吨30,000美元做了分析。
LME期权通知日--12月3日，镍的现货价格略高于16,300美元，价外期权状况把所有看涨的豪言壮语击得粉碎。
**供应短缺的梦想**
随着镍扣人心弦的故事情节开始转为平淡，多头们将市场短缺的梦想寄托在锌和锌矿纷纷关闭之上。
锌价格在今年第二季大涨，并于7月触顶，当时价格较年初水平高出逾16%。
然而，这样的涨势后来也遭到削弱，因中国青岛港口爆出金属融资丑闻，导致作为担保品的金属库存重又流向世界其他地方。中国这个多年来的精炼锌净进口国，在10月时转变为净出口国，这是2008年12月以来头一遭。
锌多头们至少可以从交易所可见库存下降、以及国际铅锌研究小组(ILZSG)月度报告显示锌短缺当中感到鼓舞，尽管这两种信号本身严重相互矛盾。(参见《HOME专栏》LME锌库存仓单注销--是信号还是杂音？)
对市场来讲更成问题的是，短缺的切实迹象仍然无踪可觅。
精炼锌的实货升水维持疲弱，更重要的是，对于一个据信原材料面临短缺的市场来讲，并为见到精矿市场有任何供应压力的迹象。
不过，至少锌今年全年有望收涨，兑现分析师们的预期，只是以当前形势来讲，是否真的能收涨还很难说。
形成鲜明对比的是，锌的“姊妹金属”铅，正在与铜和锡竞逐2014年度“表现最差金属奖”。而早在今年1月，分析师曾认为铅的表现可能仅次于锌，成为今年表现第二佳的金属，原因同样是矿山供应短缺。
现实情况是，铅今年整年都已失宠，铅市乏人问津。(参见《HOME专栏》谁在乎铅市场？)
啊，对了。锡，这是多头经常看重的金属，除了锡矿本身稀少之外，还有印尼的供应波动。
但奇怪的是，锡的供应短缺也令人捉摸不定。
中国最近一直在削减锡库存。这虽说不是近年来的第一次了，但今年的情况出现了一个新的意外因素。
在新锡矿长期投资不足的背景下，中国炼厂似乎从缅甸寻获了此前未知的锡供应来源。
国际锡研究协会(ITRI)近来称，预计缅甸今年供应约2.6万吨锡矿。这虽然看起来不是很多，但在这个规模35万吨的全球市场上，足以(再次)令潜在供应短缺的切实迹象延迟出现。
**难题**
另一方面，铜的表现基本符合预期。
由于铜矿生产加快，市场预计今年铜价下跌，而事实也正是如此。
不过奇怪的是，目前还难以发现预料中的供应过剩。
LME库存长期处在低位，期货曲线前端价差仍持续紧缩。指标现货较三个月期货今年基本一直处在逆价差，当前仍然如此，截止周四逆价差为47美元。
那么铜都在哪儿呢？
似乎基本都在中国。在青岛港融资丑闻爆发后，不仅没有看到铜大量流出中国，而且中国国储局还一直在囤积铜。
没人清楚国储局精确的库存数字，但这已经足以阻止过剩原材料通过供应链回到精炼铜市场。
至少现在看来是这样。
铜价彻底疲软预示着过剩局面将加剧。价差则显示这种情况还没有发生。
这种分歧一直是铜市场今年的特征，而且年内似乎也看不到解开这个难题的可能。
**难解之谜**
要说分歧和难题，铝市场一如以往的难以理解。
LME铝价今年迄今上涨近7%，因拜炼厂减产所赐，市场从多年来的供应过剩转为短缺。
至少在中国以外的市场是短缺情况。这个全球最大的生产国仍在扩大产量，并以半制成品的形式将国内不断增长的过剩供应出口至国际市场。
这使得全球供应情况难辨，造成分析师之间对于铝市场存在根本的不同。
当然，LME铝价只是整个供应面貌的一部分，而且在逐渐缩小。
该“综合”价格与LME基础价格和现货升水之间仍有裂口。的确，这个裂口能否再次完全癒合益发令人怀疑。
如果你在工业金属领域寻找最看涨的市场，那么就别考虑镍和锌了。铝升水今年初以新秀之姿崛起，且自此之后就没有下滑过。
对大多数投资者和基金经理人来说，唯一的问题是实货升水交易已经出界了，对少数曾经尝试过此交易的人来说则是个冒险的经验。(完)
(编译/审校 田建华/孙茉莉/艾茂林/朱晓军/戴素萍/杜明霞/王丽鑫)
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