巴塞尔委员会将放松银行流动性要求 协助信贷流动--消息

英国央行MPC委员弗利葛称消费已见放缓 需谨慎对待利率问题
路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示，英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保持谨慎。
路透伦敦1月3日 - 一名欧洲监管当局消息人士指出,在调整一项规定之后,银行将有更多时间建立现金缓冲,防范市场巨大冲击,这可协助情况困难的国家获得信贷资金.
巴塞尔委员会预料周日将宣布这项流动性覆盖率(LCR)规定修改;这项规定是为了降低银行在爆发危机时需要政府纾困的机率.
但在银行业及部分监管机构强烈施压后,决定修改LCR规定.银行业及监管机构担心,在一些疲弱国家迫切需要信贷资金以支持经济成长之际,巴塞尔原先的LCR规定将会冻结过多流动性.
消息人士称,银行业者原本必须在2015年之前达到LCR规定,但现在将有更多时间.目前无法取得巴塞尔委员会的评论.
银行业者仍必须在2015年开始符合规定,可能是达到现金缓冲要求的60%,同时到2019年年初时达到100%,巴塞尔另一项提高银行资本要求的规定,也必须在2019年年初完全达成.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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