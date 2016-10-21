英美烟草公司拟收购美国同业Reynolds 涉资470亿美元（更新版）

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路透伦敦10月21日 - 英美烟草(BATS.L)已提出收购美国烟草公司Reynolds American(RAI.N)，涉资470亿美元。这将令Newport, Kent和Pall Mall品牌香烟同归其麾下，取得美国市场领导地位。

英美烟草在Reynolds已持有42%的股份。英美烟草表示，对Reynolds每股的估值为56.50美元，与Reynolds普通股10月20日收盘价相比，溢价20%，其中24.13美元以现金支付，32.37美元以英美烟草股票支付。

英美烟草周五表示，对于Reynolds剩余57.8%股份的总估值为470亿美元，其中大约200亿以现金支付，270亿美元以英美烟草股票支付。

英美烟草执行长Nicandro Durante说道，该笔交易将造就在美国市场的领导者，且按净收入和营业利润计将缔造出全球最大的上市烟草公司。

因现在非美国工作时间，未能获得Reynolds发言人置评。

自英国6月公投要退欧以来，英美烟草公司股价一直在纪录高点交投。因英国退欧这令人讶异的决定导致英镑重挫，且那些多数营收来自英国以外市场的公司股价获得大幅提升。

0931GMT，英美烟草公司股价上涨2.74%，报49.345英镑，7月时曾创下高点51.35英镑。若成功收购，将成为今年英国企业最大的并购案之一。

全球烟草行业由六家企业占据统治地位以来，这两家的联姻也将是该业可圈可点的大宗交易之一，将创立在美国和国际市场有大规模版图的唯一企业。

Reynolds到目前为止还对收购出价保持沉默。

Centerview和德意志银行以及瑞银将担任英美烟草公司此次收购的顾问。(完)