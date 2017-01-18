英美烟草同意以494亿美元收购雷诺兹烟草

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草(BATS.L)已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)(RAI.N)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。
英美烟草已持有雷诺兹烟草42%的股份。英美烟草称，雷诺兹烟草股东每一股股票将获得29.44美元现金和0.5260股英美烟草股票，这较雷诺兹烟草在10月20日的收盘价高出26%。英美烟草于10月21日首次公开向雷诺兹烟草发出收购提议。
交易对雷诺兹烟草的整体估值约为860亿美元，标志着英美烟草时隔12年重返获利丰厚且高度监管的美国市场，且令其成为唯一一家在美国和国际市场都具有领先地位的烟草业巨头。
英美烟草执行长Nicandro Durante称，两家公司合二为一可缔造出集合新港(Newport)、好彩(Lucky Strike)、骆驼(Camel)和波迈(Pall Mall)等品牌于一身的市场领头羊。
“交易将缔造出一家更强大的全球性烟草和下一代产品企业，我们的产品可直接进入全世界最富吸引力的市场，”Durante周二表示。
Durante在接受采访时称，美国是世界上除中国之外最赚钱的烟草市场，英美烟草认为美国市场有增长空间。
Durante表示，英美烟草与雷诺兹烟草进行合并有明确的理由，他们的相对市盈率更加接近，使得达成协议成为可能。
他称，英美烟草通过该交易，还能把雷诺兹烟草旗下以电子烟品牌Vuse为首的下一代产品推向国际市场。
**引燃并购潮**
分析师表示，这项并购有可能激发更多交易。随着越来越多的人戒烟，西方烟草行业正在萎缩，而菲利普莫里斯国际(Philip Morris International)(PM.N)和日本烟草(JT)(2914.T)正抢夺市场份额。
“英美烟草合并后的庞大规模，使得其他业者也面临扩张规模的压力；市场注意力可能转向英国Imperial Brands(IMB.L)，该公司越来越像一条在一大群饥肠辘辘的大鱼之间游动的小鱼，”Hargreaves Lansdown基金经理Steve Clayton说。
有些人预测，该交易或将促使目前的领头羊菲利普莫里斯国际与其美国关联公司Altria重新合并。二者在2008年进行了拆分。
英美烟草股价收盘下跌3.8%，回吐盘中稍早涨幅。雷诺兹烟草收盘涨3%。(完)
(编译 孙国玉/王兴亚；审校 徐文焰)
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