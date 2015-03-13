专访：欧洲最大证交所BATS寻求将业务扩展至固定收益市场--COO

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透伦敦3月12日 - 欧洲最大的证券交易所BATS Chi-X Europe的首席运营官(COO)Mark Hemsley周四对路透表示，该证交所正寻求将业务触角扩展至固定收益领域的机会。一些监管当局正在推动提高固定收益市场的透明度，这块领域目前基本上是店头交易(OTC)市场。
该交易所是美国BATS Global Markets的旗下分支，Hemsley称，该公司正研究可以发展交易通报能力的方式。
“自从我们展开这项工作以来，已经有多家银行与券商要求我们将这项服务延伸至固定收益市场。”
“随着金融工具市场法规(Mifid II)日益临近，以及通报固定收益市场OTC交易变成规定，这就是引发使用该项服务兴趣的原因，”他说，但补充称目前还没有确定的计划。
BATS Chi-X Europe是欧洲大陆最大的证券交易所，交易数据为实时公布。该公司旗下的交易报告服务BXTR在欧洲证券交易报告业务市场占据70%的份额。
Hemsly表示，他也不排除推出债券电子交易平台，但补充称，这样的市场平台已经高度饱和。
对于BATS Global Markets计划收购外汇交易平台Hotspot，Hemsley预计，日交易规模在5万亿美元的外汇市场中，会有更多交易将转到交易所。
“外汇市场最近爆出的问题更加放大了这一要求，”他说。
他还表示，鉴于瑞士央行意外弃守瑞郎兑欧元上限推动瑞郎飙升后，一些银行蒙受损失，所以一些银行可能会减少为交易准备的囤积部位，将更多业务推向交易所。(完)
(编译 徐文焰/李爽 审校 蔡美珍)
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