科学家研发出智能手机铝电池：充电只需一分钟

路透伦敦4月7日 - 美国科学家称，他们研发出一款用于智能手机的铝电池，这款电池最快一分钟就能完成充电，价格低廉、续航时间长且具有柔性。

研究人员称，这款全新的铝离子电池有取代笔记本电脑和手机广泛使用的锂离子电池的潜力。研究人员在《自然》杂志上对他们的发明进行了详细介绍。

他们还称，除了充电时间快了很多以外，这款铝离子电池还比现有的锂离子电池更安全。锂离子电池存在偶尔突然起火的情况。

斯坦福大学在声明中称，该校化学教授戴宏杰率领的团队取得突破，意外发现石墨与铝可以很好的搭配。

在这款电池原型样品中，铝被用来作为带负电荷的阳极，石墨为带正电荷的阴极提供原料。

科学家称，这款铝电池原型样品充电时间只要一分钟。

“锂离子电池有起火的危险，”戴宏杰说。“我们的新电池不会起火，即使你钻透它都不会。”

科学家们称，这款铝电池还非常耐用，并且具有柔性。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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