Note7手机起火事件后韩国政府将强化电池安全监管

路透首尔2月6日 - 韩国周一表示，将提高对锂电池的安全要求，并将展开例行检查，以避免再出现起火事件。电池起火事件已迫使三星电子(005930.KS)召回盖乐世Note7手机。

韩国产业通商资源部发布公告称，通常用于可移动设备的锂电池的制造商，将受到更加严格的监管并将接受例行检查；并称使用锂电池的设备也将受到更多的例行安全检测。

“我们要求行业接受这一观点，即努力确保安全与通过技术创新开发新产品一样重要，”产业通商资源部次官Jeong Marn-ki在声明中称。

由于部分设备因电池故障起火，三星去年10月份被迫停售价格近900美元的盖乐世Note7智能手机，导致该公司三个季度的营业利润蒸发掉约54亿美元。

三星及独立调查机构1月份称，电池问题出自两家供应商--三星旗下关联公司Samsung SDI Co Ltd (006400.KS)和新能源科技有限公司(ATL)。

产业通商资源部称，韩国产业技术试验院(KTL)的调查也发现，Note7起火原因除了电池的制造及设计缺陷外，别无其他。

韩国政府也表示，将监控三星提升电池安全性的努力，例如x射线测试和设计环节采用更严格的标准等。

政府将拓宽制造商应向政府汇报的严重产品缺陷的类型，以强化召回相关要求，并寻求法律变革，允许政府警告消费者不再使用某些产品，即便这些产品尚未被召回。(完)