Note7手机起火事件后韩国政府将强化电池安全监管

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透首尔2月6日 - 韩国周一表示，将提高对锂电池的安全要求，并将展开例行检查，以避免再出现起火事件。电池起火事件已迫使三星电子(005930.KS)召回盖乐世Note7手机。
韩国产业通商资源部发布公告称，通常用于可移动设备的锂电池的制造商，将受到更加严格的监管并将接受例行检查；并称使用锂电池的设备也将受到更多的例行安全检测。
“我们要求行业接受这一观点，即努力确保安全与通过技术创新开发新产品一样重要，”产业通商资源部次官Jeong Marn-ki在声明中称。
由于部分设备因电池故障起火，三星去年10月份被迫停售价格近900美元的盖乐世Note7智能手机，导致该公司三个季度的营业利润蒸发掉约54亿美元。
三星及独立调查机构1月份称，电池问题出自两家供应商--三星旗下关联公司Samsung SDI Co Ltd (006400.KS)和新能源科技有限公司(ATL)。
产业通商资源部称，韩国产业技术试验院(KTL)的调查也发现，Note7起火原因除了电池的制造及设计缺陷外，别无其他。
韩国政府也表示，将监控三星提升电池安全性的努力，例如x射线测试和设计环节采用更严格的标准等。
政府将拓宽制造商应向政府汇报的严重产品缺陷的类型，以强化召回相关要求，并寻求法律变革，允许政府警告消费者不再使用某些产品，即便这些产品尚未被召回。(完)
(编译 王颖/刘秀红；审校 许娜/高琦)
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路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。