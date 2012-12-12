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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 14:56 BJT

美国企业:华平投资寻求以逾100亿美元的价格出售博士伦

路透纽约12月11日 - 据知情消息人士周二透露,美国华平投资集团(Warburg Pincus LLC)已委托高盛寻求出售眼保健公司博士伦(Bausch & Lomb),希望售价能超过100亿美元.

这位要求匿名的消息人士称,华平投资已经让高盛 接洽博士伦的潜在买家,包括那些主要的医疗保健企业,但也有可能将博士伦上市.

"对博士伦有战略兴趣的企业常常与我们联系,我们也一直渴望未来能回到公开市场,"博士伦发言人Adam Grossberg说."然而,我们的重点仍放在打造全球最好的眼保健企业,因此不会进一步置评."

华平投资和高盛均拒绝置评.彭博周二曾报导,高盛被聘协助博士伦的出售事宜.

博士伦成立于1853年,生产隐形眼镜,眼科手术和眼科用药,产品销往全球逾100个国家.2007年博士伦被华平投资收购.

博士伦的主要竞争对手是强生(Johnson & Johnson) 、诺华制药 和雅培制药(Abbott Laboratories).(完)

(编译 白云; 审校 高琦)

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