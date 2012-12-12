美国企业:华平投资寻求以逾100亿美元的价格出售博士伦

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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路透纽约12月11日 - 据知情消息人士周二透露,美国华平投资集团(Warburg Pincus LLC)已委托高盛寻求出售眼保健公司博士伦(Bausch & Lomb),希望售价能超过100亿美元.
这位要求匿名的消息人士称,华平投资已经让高盛 接洽博士伦的潜在买家,包括那些主要的医疗保健企业,但也有可能将博士伦上市.
"对博士伦有战略兴趣的企业常常与我们联系,我们也一直渴望未来能回到公开市场,"博士伦发言人Adam Grossberg说."然而,我们的重点仍放在打造全球最好的眼保健企业,因此不会进一步置评."
华平投资和高盛均拒绝置评.彭博周二曾报导,高盛被聘协助博士伦的出售事宜.
博士伦成立于1853年,生产隐形眼镜,眼科手术和眼科用药,产品销往全球逾100个国家.2007年博士伦被华平投资收购.
博士伦的主要竞争对手是强生(Johnson & Johnson) 、诺华制药 和雅培制药(Abbott Laboratories).(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)