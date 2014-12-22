拜耳证实中国批准进口该公司研发的LL55转基因大豆

路透芝加哥12月19日 - 拜耳作物科学(BAYE.NS)周五表示，经过七年审查之后，中国正式批准进口该公司的一种转基因大豆。这令外界预期其他生物科技产品不久也将获准进口。

拜耳获得中国对其LL55转基因大豆的进口许可，计划2015年在美国全面进行商业推广。

因中国国内消费者对转基因食品的敏感情绪转浓，以及部分官员担忧过度依赖美国的食品供应，中国政府审批进口新的转基因作物所用的时间较以往延长。这给种子公司高额转基因研究项目投资的前景笼罩上阴影，这些转基因品种的研发可能需要长达10年时间和1.5亿美元的投入。

拜耳美国大豆业务主管Diego Angelo在接受电话采访时称，中国批准进口LL55大豆对“美国种植户是个好消息，对拜耳也是好消息。”

美国农业部长维尔萨克(Tom Vilsack)周三表示，中国已经批准进口拜耳和杜邦先锋(DD.N)的转基因大豆，以及瑞士先正达(Syngenta)SYNN.VX研发的Agrisure Vipter玉米。不过这些公司当时未收到官方通知。

截至周五，先正达和杜邦先锋称他们仍没有收到批准通知。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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