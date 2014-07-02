欧洲个股：德商拜耳称将保留默克消费品牌，扩大保健品阵容

美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透法兰克福7月1日 - 德商拜耳(Bayer) 表示，以140亿美元收购美国默克(Merck) 消费保健业务后，将保留原来默克的消费品牌--Dr. Scholl足部护理和Coppertone防晒霜，以扩大保健品阵容。
几位知情人士告诉路透，拜耳达成对默克非处方药业务的收购协议仅数周后，竞争对手就对Dr. Scholl和Coppertone表示出了兴趣。
不过拜耳被问及此事时表示，没有计划剥离这两个品牌。这两者的价值均超过10亿美元。
“我们希望将这些从默克收购来的资产作为核心业务，”拜耳在书面声明中称。
拜耳称，在收购默克非处方药业务时，计划将公司打造成全球非处方药物领域的领先企业。
拜耳周二表示，美国联邦贸易委员会已经批准了拜耳与默克的交易。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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