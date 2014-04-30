拜耳拟以动物保健资产加现金收购默克消费医保业务--消息

路透法兰克福/纽约4月29日 -知情人士周二表示，德国制药厂商拜耳(BAYGn.DE)提议用旗下动物保健资产交换美国制药大厂默克(MRK.N)的消费性医保业务，这可能为拜耳竞购默克的140亿美元业务助一臂之力。

知情人士还称，根据收购提案，拜耳将以现金支付剩余的收购款。由于此事尚未公开，这些人士要求匿名。

路透上周末报导称，默克出售消费性医保业务的协商已经进入最后阶段，交易总价接近140亿美元，参与收购竞争的业者包括拜耳和英国利洁时(RB.L)。默克消费性医保业务最知名的产品包括水宝宝(Coppertone)防晒产品，以及抗过敏药物Claritin。

根据拜耳官网，该公司旗下动物保健业务2013年净销售额约为13亿欧元(18亿美元)。拜耳代表拒绝置评，默克未回应置评要求。

不过知情人士指出，资产互换通常都很复杂，也很难估值，目前不能保证拜耳的收购方案能胜过竞争买家的现金收购提案。

据路透此前报导，默克出售消费医保业务还吸引了其它几家医保和消费者业务巨头的兴趣，例如勃林格殷格翰(百灵佳殷格翰，Boehringer Ingelheim)、赛诺菲(SASY.PA), 宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)和诺华制药NOVN.VX。(完)

(编译 许娜；审校 朱晓军/徐文焰)

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