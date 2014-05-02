拜耳接近就收购默克消费者业务达成协议-消息人士

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透伦敦/纽约5月1日 -据知情人士透露，德国药商拜耳(BAYGn.DE)接近就收购默克(MRK.N)旗下的消费者医疗保健业务达成一致，交易总值可能在140亿美元左右。
最后竞购方之一Reckitt Benckiser Group(RB.L)周三表示，不再就购买默克业务进行积极磋商，使拜耳成为唯一一家可能赢得该项资产的竞购方。默克的消费者医疗保健业务以水宝宝防晒霜(Coppertone)和开瑞坦(Claritin)抗过敏药着称。
这位消息人士称，拜耳和默克正在敲定协议的最后条款，且可能在未来几天宣布达成协议。由于此事尚未公开，这位消息人士要求不具名。拜耳和默克的代表均拒绝置评。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
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