拜耳接近就收购默克消费者业务达成协议-消息人士

2014年4月26日在勒沃库森拍到的德国制药商拜耳公司的标志。 REUTERS/Ina Fassbender

路透伦敦/纽约5月1日 -据知情人士透露，德国药商拜耳(BAYGn.DE)接近就收购默克(MRK.N)旗下的消费者医疗保健业务达成一致，交易总值可能在140亿美元左右。

最后竞购方之一Reckitt Benckiser Group(RB.L)周三表示，不再就购买默克业务进行积极磋商，使拜耳成为唯一一家可能赢得该项资产的竞购方。默克的消费者医疗保健业务以水宝宝防晒霜(Coppertone)和开瑞坦(Claritin)抗过敏药着称。

这位消息人士称，拜耳和默克正在敲定协议的最后条款，且可能在未来几天宣布达成协议。由于此事尚未公开，这位消息人士要求不具名。拜耳和默克的代表均拒绝置评。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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