德国药厂拜耳称受到中国有关部门调查

2011年4月28日在拜耳位于德国柏林的总部前拍到的公司标志。 REUTERS/Fabrizio Bensch

路透上海9月13日 - 德国制药商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)周五表示，中国有关部门8月底到访了该公司在中国的一处办公室，调查可能存在的不公平竞争问题。

中国监管部门近几个月调查了多家中外医药企业，调查涉及药品定价及商业贿赂等行为。

拜耳表示正在配合中国地方工商管理部门牵头的调查，但没有就调查情况作详细说明。

“我们认真对待这次调查，并全力配合相关部门工作，”拜耳在发给路透的邮件中写道。

拜耳在大中华地区拥有约1.1万名雇员，其全球营收的四分之一来自亚太地区市场。

“如有公司雇员受到指控或有未遵守拜耳公司的合规政策的情况，拜耳将进行彻底调查，采取一切恰当的措施，”拜耳在声明中表示。

中国医药行业商业贿赂问题猖獗，这部分归因于国内13,500家医院的医生仅能领取微薄的基本工资。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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