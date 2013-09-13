德国药厂拜耳称受到中国有关部门调查

中国去年经常帐顺差1964亿美元 资本金融账顺差263亿美元--外管局
路透北京3月30日 - 中国国家外汇管理局周四公布2016年国际收支平衡表最终数据称，去年四季度经常帐户顺差118亿美元，资本和金融账户顺差464亿美元。2016年全年，中国经常帐户顺差1,964亿美元，资本和金融账户顺差263亿美元。
路透上海9月13日 - 德国制药商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)周五表示，中国有关部门8月底到访了该公司在中国的一处办公室，调查可能存在的不公平竞争问题。
中国监管部门近几个月调查了多家中外医药企业，调查涉及药品定价及商业贿赂等行为。
拜耳表示正在配合中国地方工商管理部门牵头的调查，但没有就调查情况作详细说明。
“我们认真对待这次调查，并全力配合相关部门工作，”拜耳在发给路透的邮件中写道。
拜耳在大中华地区拥有约1.1万名雇员，其全球营收的四分之一来自亚太地区市场。
“如有公司雇员受到指控或有未遵守拜耳公司的合规政策的情况，拜耳将进行彻底调查，采取一切恰当的措施，”拜耳在声明中表示。
中国医药行业商业贿赂问题猖獗，这部分归因于国内13,500家医院的医生仅能领取微薄的基本工资。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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