更新版-德国个股：拜耳称正配合中国当局不公平竞争事宜的调查，股价下跌

中国证券：兴业期货操作失误致中证500股指期货3月17日瞬间大波动--中金所
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。
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路透上海9月13日 - 德国制药商拜耳(Bayer) 周五表示，中国有关部门8月底到访了该公司在中国的一处办公室，调查可能存在的不公平竞争问题。
中国监管部门近几个月调查了多家中外医药企业，调查涉及药品定价及商业贿赂等行为。
拜耳表示正在配合由中国地方工商管理部门牵头的调查，但没有就调查情况作详细说明。
“我们认真对待这次调查，并全力配合相关部门工作，”拜耳在发给路透的邮件中写道。
拜耳在大中华地区拥有约1.1万名雇员，其全球营收的四分之一来自亚太地区市场。
“如有公司雇员受到指控或有未遵守拜耳公司合规政策的情况，拜耳将进行彻底调查，并采取一切恰当的措施，”拜耳在声明中表示。
中国医药行业商业贿赂问题猖獗，这部分归因于国内13,500家公立医院的医生仅能领取微薄的基本工资。
0941GMT，拜耳股价在法兰克福市场下跌0.15%。(完)
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
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