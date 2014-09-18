欧洲个股：德商拜耳计划出售塑料部门，估价约80亿欧元--WSJ德文版

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透法兰克福9月18日 - 华尔街日报(WSJ)德文版援引消息人士的话报导，德商拜耳(Bayer) 计划出售塑料部门，估价约为80亿欧元(103亿美元)。这是该公司放弃化工业务、专攻制药和作物科学业务计划的一部分。
该报援引一名消息人士称，该部门名为MaterialScience，剥离计划可能最早在周四公布。
几名消息人士对该报称，尚不清楚拜尔是计划直接出售该业务，还是通过公开募股完成剥离，而直接拆分也有可能。
一名消息人士称，分拆计划在今年之内不大可能开始实施。
未能立即联系到拜尔置评。(完) (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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