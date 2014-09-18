欧洲个股：德商拜耳计划出售塑料部门，估价约80亿欧元--WSJ德文版

路透法兰克福9月18日 - 华尔街日报(WSJ)德文版援引消息人士的话报导，德商拜耳(Bayer) 计划出售塑料部门，估价约为80亿欧元(103亿美元)。这是该公司放弃化工业务、专攻制药和作物科学业务计划的一部分。