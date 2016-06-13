拜耳收购孟山都虽遭拒 但仍在等待回心转意--消息人士

路透6月10日 - 熟知事况人士表示，全球最大种子业者孟山都(MON.N)在回绝拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)的620亿美元收购提案至今已超过两周，但仍未公布帐目，仍保留达成交易的可能。

孟山都于5月24日回绝了拜尔提出的每股122美元现金收购，但称仍对于“持续进行具有建设性的对话”持开放态度，然而上述僵局显示，协商并没有太大进展。

孟山都先前已表示，拜耳提出的条件“严重低估公司价值，同时也没有适切地回应收购相关的部分潜在融资及监管执行风险，也没有为此提出保证。”

然而消息人士称，在得以先行检视孟山都的机密资讯之前，拜耳无意提高收购报价；消息人士要求匿名，因相关谈判仍属机密。

消息人士补充称，拜耳需要取得孟山都的帐册，才能够决定是否能够提高收购价格，以及提出更为详细的解决反垄断风险计划。

消息人士提到，拜耳也无意发动敌意收购。

根据一名消息人士，孟山都尚未直接对拜耳表示自己正在寻求更好的条件以便让拜耳取得机密资讯。

然而消息人士说，孟山都不愿接触，显示其不仅认定拜耳的开价过低，甚至不愿考虑将其开价当作协商的基础。

即使孟山都本周举行了例行董事会议，批准每股0.54美元的季度派息，情况也没有改变。

拜耳对此不予置评，孟山都一名发言人则未回应置评请求。

华尔街日报周五稍早报导称，拜耳已向孟山都提出新的收购提议，但遭到拒绝，部分是因为其中并未提高价格。

根据汤森路透数据，拜耳对孟山都的主动提议收购，为史上规模最大的一宗现金收购交易，略高于2008年6月InBev SA对Anheuser-Busch的604亿美元收购价。(完)