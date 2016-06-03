拜耳为收购孟山都扩大融资团队 汇丰及高盛等入列--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月2日 - 美国种子公司孟山都(MON.N)虽已拒绝德国拜耳(BAYGn.DE)提出的620亿美元收购报价，但知情人士表示，拜耳已扩大联贷银团为该项并购计划准备银弹。
新加入该并购计划融资银团的为汇丰控股(HSBA.L)、高盛集团(GS.N)及摩根大通(JPM.N)，此前，美国银行(BAC.N)及瑞士信贷(CSGN.S)已为拜耳担任本案顾问谘询。知情人士是在德国商报周四率先披露消息后做此表示。
消息人士并称，贷款规模总计为600亿欧元(670亿美元)，最终可增至最多750亿欧元。
拜耳在5月主动提出并购孟山都，欲成为全球最大农业供应商。但收购报价遭孟山都拒绝并称该计划“不够完善，从财务角度看也不合适”。但孟山都表示，对进一步协商持开放态度。双方从那之后便试着就交易进行磋商。
德国商报报导，该笔贷款期限最高一年，前半年利息将约为0.5%。
“我们一贯的原则是不对市场传言置评，”拜耳发言人Michael Preuss周四说。
涉及的银行有的拒绝评论、有的则尚未能立即取得联系置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。