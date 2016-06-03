拜耳为收购孟山都扩大融资团队 汇丰及高盛等入列--消息

路透6月2日 - 美国种子公司孟山都(MON.N)虽已拒绝德国拜耳(BAYGn.DE)提出的620亿美元收购报价，但知情人士表示，拜耳已扩大联贷银团为该项并购计划准备银弹。

新加入该并购计划融资银团的为汇丰控股(HSBA.L)、高盛集团(GS.N)及摩根大通(JPM.N)，此前，美国银行(BAC.N)及瑞士信贷(CSGN.S)已为拜耳担任本案顾问谘询。知情人士是在德国商报周四率先披露消息后做此表示。

消息人士并称，贷款规模总计为600亿欧元(670亿美元)，最终可增至最多750亿欧元。

拜耳在5月主动提出并购孟山都，欲成为全球最大农业供应商。但收购报价遭孟山都拒绝并称该计划“不够完善，从财务角度看也不合适”。但孟山都表示，对进一步协商持开放态度。双方从那之后便试着就交易进行磋商。

德国商报报导，该笔贷款期限最高一年，前半年利息将约为0.5%。

“我们一贯的原则是不对市场传言置评，”拜耳发言人Michael Preuss周四说。

涉及的银行有的拒绝评论、有的则尚未能立即取得联系置评。(完)