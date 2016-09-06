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国际财经 | 2016年 9月 6日 星期二 16:37 BJT

拜耳对收购目标孟山都展开尽职调查--消息人士

路透法兰克福9月6日 - 数位知情消息人士称，德国制药商拜耳(BAYGn.DE)正在检视收购目标孟山都(MON.N)的帐目，因拜耳已同意将其对孟山都的收购报价提高至逾650亿美元。孟山都是全球最大种子公司。

一位消息人士称，孟山都同意拜耳进行尽职调查，因拜耳对估值已作出让步，这位消息人士补充称，“双方逐步接近达成一致。”

这位消息人士称，拜耳仍在考虑关于孟山都的所有方案，包括达成友好协议、敌对交易或是取消报价。

目前不能立即联系到拜耳及孟山都进行置评。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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