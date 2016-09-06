拜耳对收购目标孟山都展开尽职调查--消息人士

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福9月6日 - 数位知情消息人士称，德国制药商拜耳(BAYGn.DE)正在检视收购目标孟山都(MON.N)的帐目，因拜耳已同意将其对孟山都的收购报价提高至逾650亿美元。孟山都是全球最大种子公司。
一位消息人士称，孟山都同意拜耳进行尽职调查，因拜耳对估值已作出让步，这位消息人士补充称，“双方逐步接近达成一致。”
这位消息人士称，拜耳仍在考虑关于孟山都的所有方案，包括达成友好协议、敌对交易或是取消报价。
目前不能立即联系到拜耳及孟山都进行置评。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。