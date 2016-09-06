拜耳对收购目标孟山都展开尽职调查--消息人士

路透法兰克福9月6日 - 数位知情消息人士称，德国制药商拜耳(BAYGn.DE)正在检视收购目标孟山都(MON.N)的帐目，因拜耳已同意将其对孟山都的收购报价提高至逾650亿美元。孟山都是全球最大种子公司。