德国拜耳称已达成以660亿美元收购孟山都的交易

BIS称英镑去年10月闪崩或因多种因素所致
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透法兰克福9月14日 - 德国拜耳(BAYGn.DE)周三称，获得孟山都(Monsanto)(MON.N)管理层同意，将以每股128美元的现金价格收购这家全球种子市场的领军企业。
拜耳在声明中称，两家公司已同意若交易未获监管部门放行，将支付20亿美元的反垄断分手费，交易料在2017年底前完成。
拜耳打算综合运用债券和股权为这笔交易融资。它还补充表示，约190亿美元的股权融资部分预计将通过强制性可转债和供股来完成。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。