德国拜耳称已达成以660亿美元收购孟山都的交易

路透法兰克福9月14日 - 德国拜耳(BAYGn.DE)周三称，获得孟山都(Monsanto)(MON.N)管理层同意，将以每股128美元的现金价格收购这家全球种子市场的领军企业。

拜耳在声明中称，两家公司已同意若交易未获监管部门放行，将支付20亿美元的反垄断分手费，交易料在2017年底前完成。

拜耳打算综合运用债券和股权为这笔交易融资。它还补充表示，约190亿美元的股权融资部分预计将通过强制性可转债和供股来完成。(完)