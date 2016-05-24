焦点：拜耳不顾股东批评 执意提出以620亿美元收购孟山都

2016年5月9日，纽约证交所内屏幕上显示的孟山都的公司名。 REUTERS/Brendan McDermid

路透法兰克福5月23日 - 德国医药与化学品巨头拜耳(Bayer AG)(BAYGn.DE)不顾部分股东的反对，提出以620亿美元收购美国种子公司孟山都(MON.N)，力图在快速整合的农业供应领域拔得头筹。

孟山都股票在周一纽约市场收涨4.4%，报每股106美元，远低于拜耳每股122美元的现金出价，暗示拜耳要说服孟山都同意收购可能难度不小。

孟山都已经表示，将对报价进行评估。一些分析师暗示，拜耳仍有可能不得不提高报价。

“目前公布的价格已经是上限，差不多在经济上是可行性的。如果像假设的那样进一步提高报价，收购将变得没有吸引力，”拜耳第14大投资者Union investment的一位基金经理Markus Manns表示。

其他拜耳股东对这起收购也反应冷淡，上周收购的消息曝出后，一位股东指责这是“狂妄的扩疆拓土”。

根据汤森路透数据，这次由收购方主动提出的收购将创下全现金收购的最高纪录，略高于2008年6月英博(InBev)以604亿美元对Anheuser-Busch的收购。

这宗收购提案也让同业陶氏化学(DOW.N)和杜邦(DD.N)农业部门的合并计划相形失色，且距Werner Baumann接任拜耳执行长仅三周。

拜耳(BAYGn.DE)周一首次披露细节，表示开价每股122美元，较其收购传闻浮现前孟山都(MON.N)的股价溢价37%。

“我们很有把握会获得孟山都董事会的正面回应。”Baumann在电话会议上告诉记者，并称在交易条款还未公开前部分投资人的批评是“媒体的无知反应”，是因为事情太出乎他们的意料了。

路透与孟山都前20大投资者中的七位取得联系，他们均拒绝就拜耳的收购提案置评。其他人则未能立即联络上。

反垄断专家认为双方在种子业务，尤其是大豆、棉花及菜籽油方面有重叠。拜耳的LibertyLink系列除草剂是一些农户可选的重要替代产品，这些农户受到对孟山都Roundup除草剂已产生抗药性的杂草所苦。

拜耳股价周一收低5.7%，降至84.42欧元的两年半新低。自上周收购传闻浮现以来，该公司股价已下跌14%。

**足价收购”

全球农业化学公司正竞相整合，部分是因应大宗商品价格下跌打击农业收入，也因为种子和杀虫剂市场之间的差异愈来愈小。

中国化工以430亿美元收购瑞士先正达(Syngenta)(SYNN.S)，在这之前，先正达拒绝了孟山都的出价。

德国对手巴斯夫(BASFn.DE)亦打算与孟山都结盟，拜耳则抢先一步。

消息人士3月份告诉路透，孟山都今年稍早与拜耳接洽，表示对后者农作物科学部门有兴趣，有可能开展收购或组建合资公司。

消息人士表示，巴斯夫不太可能与拜耳展开收购战。巴斯夫周一不予置评。

但分析师称，拜耳可能仍必须提高价码才能说服孟山都及其股东同意出售。

这可能有问题，一些人表示，拜耳的出价为截至2月年度孟山都未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的15.8倍，已经是这家德国公司的极限了。

贝伦贝格银行分析师John Klein表示， 孟山都及其股东可能会认为，根据2017年的EBITDA预估，收购报价仅为14倍，而中国化工同意收购先正达的溢价将近16倍。

当分析师追问拜耳是否会提高报价时，Baumann表示，该报价反映了孟山都的价值。

“我们提出的价格已经非常非常足够了，”他说。

拜耳称，计划通过债券和股票的方式为该交易融资，其中主要是供股。股票融资将占该交易规模的四分之一左右。

Equinet分析师Marietta Miemietz对拜耳股票的评级为“买入”，称增加举债似乎可以做到，但可能限制拜耳在医疗保健业务方面的投资，一些分析师认为这一块业务需要加强以增加新药的推出。

Baumann称，拜耳将继续发展其医疗保健部门。该部门的产品包括预防中风药物Xarelto和该公司100多年前发明的止疼片阿司匹林。

“我们不打算采取拆东墙补西墙的方式，”他说，并表示不打算出售资产用于帮助这桩收购。

拜耳预计，这笔交易三年后带来的综效共计约达15亿美元，此外拜耳力促将种子和作物保护化学品的开发和销售部门合并，未来也会带来更多好处。(完)