德商拜耳签订协议 以660亿美元收购孟山都--消息（更新版）

（新增计算得出的交易总规模，与过去交易对比以及未来市场份额）

路透纽约9月14日 - 消息人士称，德商拜耳(Bayer) BAYGn.DE获得孟山都(Monsanto)MON.N管理层同意，将以每股128美元的现金价格收购这家全球种子市场领军企业，通过这笔交易占领全球逾四分之一的种子和杀虫剂市场。

消息人士称，签订的协议包括，若交易未获监管部门放行，将支付20亿美元费用。消息人士周三对路透称，交易料在2017年底前完成。

未能立即联系到孟山都和拜耳置评。

受此消息影响，拜耳股价涨幅扩大至3%，表现优于大盘。

根据4.42亿股孟山都股票以及截至5月底其背负的93亿美元净债务计算，这笔交易的总价值接近660亿美元。这将是迄今为止涉及德国买家的最大一笔交易。

它将超过德国戴姆勒DAIGn.DE于1998年收购克莱斯勒汽车的交易，当时对后者的估值超过400亿美元。

这将也是纪录中最大的一笔全现金交易，超过啤酒公司英博(Inbev)在2008年对安海斯-布希(Anheuser-Busch)提出的604亿美元报价。(完)