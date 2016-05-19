焦点：拜耳向孟山都发出收购要约 全球农化行业整合再掀高潮

2016年5月9日，纽约证交所内屏幕上显示的孟山都的公司名。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约5月18日 - 德国医药与化学品巨头拜耳(Bayer AG)(BAYGn.DE)已向全球最大的种籽公司孟山都(Monsanto)(MON.N)提出片面主动收购要约。库存高企和大宗商品价格低迷，促使全球农化行业展开整合。

孟山都周三披露了这一消息，随后拜耳予以证实。不过双方都没有披露收购要约内容。

孟山都市值达到420亿美元，若此项收购完成，则规模或将超过中国化工在2月将瑞士农化企业先正达(Syngenta AG)(SYNN.S)纳入囊中时花费的430亿美元，并可能在美国面临反垄断阻力。

孟山都在声明中称，公司董事会正在审视收购提议。该收购案还需经过尽职调查、监管批准并符合其他一些条件。孟山都称，不能保证会达成任何交易。

拜耳市值900亿美元。该公司在简短公告中表示，其管理层最近与孟山都高管会晤，私下讨论拟议收购事宜。该公司表示，将在适当时候再发布进一步公告。

这正值中国国企--中国化工集团收购先正达(Syngenta)的交易在美国面临严格监管审查之际，交易引起美方对粮食供应安全的担忧。这是史上规模最大的中资公司收购外国公司的交易；中国也要寻求确保本国的粮食供应安全。

反垄断专家曾表示，拜耳与孟山都若达成交易，也将引起美国的反垄断关切，因为两公司在种子业务方面有重叠，特别是大豆、棉花和油菜籽。

拜耳的发明专利包括阿司匹林和避孕药优思明。该公司拥有较大的生命科学业务，较先正达和孟山都更为多元化。拜耳的作物科学部门有种子业务、作物保护业务以及害虫防治，可能与孟山都的种子业务形成互补。

**拜耳和巴斯夫的雄心壮志**

拜耳和本国竞争对手巴斯夫 (BASFn.DE)一直希望能在农用化学品业务方面扩大规模以保持竞争力。但无论在哪起交易中，孟山都的角色都是是一个症结。

消息人士3月份告诉路透，孟山都今年稍早与拜耳接洽，表示对后者农作物科学部门有兴趣，有可能开展收购或组建合资公司。

但如今迹象表明形势很快就发生了逆转，孟山都总裁兼首席运营官Brett Begemann周三稍早在纽约一个投资者会议上否认了关于孟山都沦为拜耳或巴斯夫收购猎物的臆测。

“这纯属胡乱猜测，什么情况都没有，”他说。

熟悉内情的人士曾对路透表示，拜耳和巴斯夫均曾花费数月研究与孟山都结盟事宜，但估值问题使得交易难以实现。

根据行业数据，拜耳凭借18%的市场占有率目前在农作物化学业务方面排名第二。先正达凭借19%的市场占有率排名第一。

孟山都是种业方面的龙头企业，市场占有率为26%，排在其后的是市场占有率为21%的杜邦(DuPont) (DD.N)。杜邦去年同意与陶氏化学(Dow Chemical) (DOW.N)合并。(完)